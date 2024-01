IL: Mais militantes batem com a porta

Carla Castro, deputada que foi candidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL) - perdeu há um ano as eleições internas para Rui Rocha, obtendo 44% do votos- abandonou o partido, mas diz que decisão foi «refletida e ponderada». Esta saída ocorre depois de ter recusado, em dezembro, o convite para integrar a lista do partido às legislativas antecipadas de março entre o quinto e o sétimo lugar pelo círculo eleitoral de Lisboa.

O Nascer do SOL apurou que Filipe Charters de Azevedo, responsável pela proposta de saúde de 2019 e 2022 e também casado com Carla Castro, já se tinha desfiliado do partido no fim-de-semana passado.

Mas a hemorragia de quadros ainda não estancou. Depois de José Cardoso, chegou a vez de outro fundador bater com a porta: trata-se de Pedro Martins.

«Afastei-me de um partido que se diz democrático, mas que manifesta sérias inconsistências na sua atuação. Refiro-me ao cancelamento que percebemos existir de pessoas que representam ideias diferentes. Refiro-me a quem representou 47,5% dos votos na última convenção eletiva e hoje perdeu lugar no espaço interno», justificou Pedro Martins numa publicação a que o Nascer do SOL teve acesso. O ex-militante, que era próximo da comissão executiva até há pouco tempo, recorda que quando foi cabeça de lista ao Conselho Nacional, na Convenção Eletiva de 12-12-2020, representou «uma ideia de confiança e coesão interna» que, no seu entender, «hoje não é considerada». E as críticas não ficam por aqui. «Procurei valorizar os órgãos internos e tirei apontamentos sobre as lições aprendidas. Que os órgãos internos são e serão sempre parentes muito afastados do partido. Que este é um partido, apesar de ter crescido de facto, que quer preservar a marca de partido jovem, nem sempre responsável. Que é um espaço impróprio para almas velhas, para quem tem experiência e conhecimento sobre o país, sobre a sua cultura», disse na mesma nota.

Pedro Martins deixa ainda um recado para aqueles que se aproximam das ideias da IL: «Quem procura na militância de um partido político uma cura para os problemas, esperança no futuro, vão encontrar no longo prazo um espelho da sua doença. Para quem já está na bolha e vê esse espelho, só com a distância terão a perspetiva necessária para o reconhecer. Deixo o meu testemunho para que outros o possam colocar em perspetiva com a sua experiência».

Já Ângelo Videira Santos saiu da Comissão Nacional do partido, mas, pelo menos para já, continua militante. Um passo que já tinha sido seguido por Miguel Ferreira da Silva, tal como já tinha sido avançado pelo Nascer do SOL.

Estas saídas ocorrem numa altura, em que a IL vai realizar (no dia 21) o Conselho Nacional Ordinário, no Porto, que tem como objetivo a aprovação da ordem de trabalhos, as candidaturas às eleições legislativas e o ato eleitoral de 10 de março.