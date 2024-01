Segurança Social envia milhões de SMS de propaganda socialista

«A sua pensão foi aumentada. Consulte o novo valor no recibo na Segurança Social Direta». Foi assim, num SMS enviado a 2,7 milhões de pensionistas, que o Governo publicitou o aumento das pensões deste ano.

O ex-deputado do PSD Carlos Abreu Amorim divulgou através das redes sociais esta iniciativa comunicacional.

A fotografia do SMS vinha acompanhada do comentário: «Este Governo não governa nada nem coisa nenhuma. Há muito que desistiu de reformar o país e limita-se a contentar as expetativas eleitorais das suas clientelas. Ainda assim, deveriam existir alguns limites de decência. Restar no poder apenas para poder fazer propaganda, camuflada de governação, é escarnecer da Democracia. Este SMS é um escândalo».

Ao Nascer do SOL, o Ministério da Segurança Social justifica este procedimento como uma forma de «garantir um contacto rápido e eficaz com os cidadãos». Por exemplo, «no caso de alerta sobre a necessidade de atualização de IBAN na Segurança Social Direta ou sempre que existam alterações no valor de prestações, para permitir aos cidadãos a verificação das mesmas».