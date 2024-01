Irão condena “provocação” dos EUA considerarem Hutis como terroristas

O Irão considerou, esta quinta-feira, provocatória a decisão dos EUA de incluir os rebeldes Hutis na sua lista de organizações terroristas.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) iraniano, Naser Kanani, afirmou que “os Hutis e os iemenitas irritaram os Estados Unidos pelo seu apoio ao povo palestiniano oprimido”, antes de sublinhar que “esta decisão pouco construtiva não impedirá o povo iemenita de continuar a apoiar o povo oprimido de Gaza”.

Além disso, criticou também o “apoio irrestrito” dos EUA ao “sinistro regime sionista”, afirmando que se trata da “organização terrorista mais detestada do mundo” e “o principal fator de instabilidade no Médio Oriente e na zona estratégica do Mar Vermelho”, segundo um comunicado publicado na página oficial do MNE iraniano.