Portugal vai realizar jogo particular contra a Eslovénia em março

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quinta-feira, que a Seleção Nacional vai defrontar a Eslovénia, em Lubliana, em 26 de março, num encontro de preparação para o Euro 2024.

O encontro, na capital eslovena, terá lugar no Stozice Stadium e será o segundo, de dois particulares, que a seleção das ‘quinas’ vai realizar na janela internacional de março. Portugal tem já um encontro marcado com a Suécia para 21 desse mês, em Guimarães.

A seleção nacional, que tem ao comando técnico, Roberto Martinez, qualificou-se, para a fase final, com 10 vitórias em 10 partidas, na fase apuramento, tendo agora pela frente a Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão).

A Eslovénia, que vai na sua segunda participação num campeonato europeu, vai defrontar Inglaterra, Sérvia e Dinamarca, no Grupo C,

O Euro 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.