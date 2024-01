Nicole Kidman admite que mentia para conseguir audições

A atriz Nicole Kidman deu recentemente uma entrevista ao The Radio Times Podcast onde revelou alguns segredos que têm surpreendido o público. Segundo a própria artista, esta contava uma “pequena mentira” no início de carreira, de forma a conseguir ser chamada para audições.

Kidman mentia sobre a sua altura, depois de ter ouvido que nunca conseguiria singrar nesse universo por ser “demasiado alta”. Recorde-se que a atriz tem 1,80m. No entanto, na altura, dizia ter apenas 1,79m. Assim, acreditava, aumentava as hipóteses de ser escolhida.

“As pessoas perguntavam-me como estava o tempo aqui em cima. Agora dizem-me que sou muito mais alta do que o que pensavam”, lembrou.

Além disso, a artista revelou que em criança chegou mesmo a ser rejeitada para um papel no musical ‘Annie’. “Era cinco centímetros mais alta do que o exigido. Não fiquei com o papel, mas pude cantar quatro versos de um coro”, revelou.