Já se conhecem os temas que vão competir no Festival da Canção

Na edição deste ano, do Festival da Canção, todos os 20 compositores vão poder interpretar os temas que compuseram para o concurso, algo que acontece pela primeira vez, desde a remodelação da competição, que cumpre, em 2024, os seus 60 anos.

O diretor de programas da RTP, Gonçalo Madail, que está encarregue da organização do Festival, explica, citado pela Lusa que: “Pela primeira vez, desde a reformulação do festival, todos os compositores vão a palco”.

Numa conferência de empresa, em Lisboa, onde foram apresentados os 20 temas, que irão competir este ano, o responsável explica que nesta edição estamos perante um “leque bastante mais jovem” de compositores, sendo que para Gonçalo Madail “não podia haver melhor mensagem para o futuro do festival”.

Dos 20 participantes que participam da edição deste ano, que celebra o 60º aniversário, a RTP, entidade organizadora do Festival, convidou 14 autores, tendo, os restantes seis, sido escolhidos através da submissão livre de canções, que esteve aberta ao público entre 07 de agosto e 15 de outubro.

Os convidados da RTP são: Bispo, Buba Espinho, Cristina Clara, Huca, Iolanda, João Borsch, Leo Middea, Maria João, Mila Dores, Nena, Noble, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), Perpétua e Silk Nobre.

Os seis compositores escolhidos, através da submissão livre, são: FILIPA, João Couto, LEFT., MELA, Rita Onofre e Rita Rocha.

A 58ª edição do Festival da Canção irá ter lugar nos estúdios da RTP em Lisboa, entre fevereiro e março, e será repartida, como é habitual, entre duas semifinais e uma final.

Na primeira semifinal, marcada para 24 de fevereiro, irão competir Bispo, com "Casa Portuguesa", Iolanda, com "Gritou", João Borsch, com "Pelas costuras", LEFT., com "Volto a ti", MELA, com "Água", Mila Dores, com "Afia a língua", Nena, com "Teorias da conspiração", Noble, com "Memory", Perpétua, com "Bem longe daqui", e Rita Rocha, com "Pontos finais".

Na segunda semifinal, que será a 02 de março, serão levados a palco os temas de de Buba Espinho, "O farol", Cristina Clara, "Primavera", FILIPA, "You can't hide", Huca, "Pede choro", João Couto, "Quarto para um", Leo Middea, "Doce mistério", Maria João, "Dia", No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, "Aceitar", Rita Onofre, "Criatura", e Silk Nobre, "Change".

Os temas, dos 20 compositores, já se encontram disponíveis no canal do Youtube, do Festival da Canção.

A final terá lugar a 09 de março, sendo que o tema vencedor irá representar Portugal no 68º Festival da Eurovisão da Canção, em Malmo, na Suécia, no mês de maio.