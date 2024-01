Kanye West pagou 780 mil euros por uma dentadura de metal

Kanye West já nos habituou às suas excentricidades. É uma atrás da outra e cada uma mais cara do que a outra. Desta vez, o rapper colocou sobre os seus dentes uma placa de titânio.

Segundo o Page Six, Kanye este terá pago cerca de 850 mil dólares, o equivalente a 780 mil euros no processo. O objetivo? Ficar parecida a 'Jaws', um dos vilões mais conhecidos do universo de James Bond dos filmes '007: Agente Irresistível', de 1977, e '007: Aventura no Espaço', de 1979. Foi o próprio artista que o comentou nas suas redes sociais, comparando-se ao personagem.

O trabalho foi realizado por Thomas Connelly, um dentista que se autointitula como “O Pai da ‘Odontologia Diamante’”, e por Naoki Hayashi, odontologista cosmético. De acordo com o Daily Mail, este havia removido os seus dentes. No entanto, Connelly já o veio desmentir. "Ele não removeu os dentes. Ainda tem uma dentição completa, saudável e feliz!", garantiu ao Complex.

Claro que nas redes sociais as opiniões se dividem e, se há quem tenha adorado o novo visual do artista, outros acharam a sua escolha ridícula. "Ele parece um idiota. Tem mais dinheiro que neurónios", escreveu um internauta. "Não tens limites!", afirmou outro.