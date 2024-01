Guerra. Israel destrói principal quartel militar do Hamas no sul de Gaza

O Exército israelita destrui o principal quartel-general militar do Hamas em Khan Yunis, reduto do grupo islamita no sul da Faixa de Gaza.

“Os soldados da Brigada Givati realizaram um ataque seletivo aos quartéis pertencentes ao Batalhão Sul da Brigada Hamas Khan Yunis e aos escritórios do comandante do batalhão e de outros altos funcionários”, pode ler-se num comunicado do Exército de Israel, esta quinta-feira.

No local, os soldados israelitas localizaram numerosas armas e documentos de informação militar, incluindo dezenas de granadas de mão, AK-47, munições, equipamentos de escavação, lançadores, mísseis RPG, explosivos e documentos de gestão de combate.

“O complexo do batalhão incluía uma área de treino para guerra aberta e urbana, juntamente com escritórios operacionais usados por terroristas do Hamas da Brigada Khan Yunis”, acrescentou o comunicado.