OCDE. Emprego em máximos históricos no terceiro trimestre de 2023

As taxas de emprego e de participação da população ativa nos países que constituem a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) estabilizaram em 70,1% e 73,8% no terceiro trimestre do ano passado, sendo estes os níveis mais elevados registados desde o início da série em 2005 e 2008, respetivamente.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela OCDE, ambos os indicadores atingiram ou perto dos seus máximos históricos em 9 dos 38 países da OCDE, incluindo França, Itália e Japão e foram alcançados recordes máximos nas taxas de emprego e de participação da OCDE, tanto para mulheres como para homens.

Os números mostram ainda que a taxa de emprego ultrapassou os 70% em quase dois terços dos países da OCDE. No entanto, diminuiu em 20 países no terceiro trimestre, em comparação com descidas em 17 países da OCDE no trimestre anterior. Os maiores declínios foram observados na Costa Rica, Islândia e Finlândia. Turquia continuou a ser o país da OCDE com a taxa de emprego mais baixa, de 53,9%.

Olhando para o mês de novembro, a taxa de desemprego da OCDE manteve-se no seu mínimo histórico (4,8%) pelo nono mês consecutivo e manteve-se globalmente estável em mínimos históricos na União Europeia (5,9%) e na zona euro (6,4%). A taxa de desemprego manteve-se inalterada em novembro em 20 países da OCDE com dados disponíveis, enquanto 7 países registaram quedas e outros 6 países registaram aumentos na taxa de desemprego. A taxa de desemprego de dezembro de 2023 permaneceu estável no Canadá e nos Estados Unidos em 5,8% e 3,7%, respetivamente.