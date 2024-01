TAP. Publicação dos acordos de empresa exigido por sindicato

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) exige à TAP que comprove ter pedido a publicação dos acordos de empresa (AE) daquela companhia e da Portugália Airlines (PGA). A exigência tem prazo “no máximo até de final de janeiro”.

Quarta-feira, após uma reunião entre a direção do SNPVAC e o CEO da TAP para “perceber as razões para a demora na publicação em BTE [Boletim do Trabalho e Emprego] dos respetivos AE (PGA e TAP)”, o sindicato diz ter transmitido a Luís Rodrigues “a instabilidade e o descontentamento que esta demora está a provocar” junto dos seus associados.

“De forma clara e taxativa, a direção do SNPVAC defendeu que a publicação em BTE é fulcral e tem de ocorrer de forma imediata, tendo sido também exigida à Comissão Executiva a apresentação dos respetivos comprovativos do pedido de publicação, no máximo, até ao final do mês de janeiro”, refere um comunicado interno do SNPVAC.

Em caso de incumprimento, o sindicato diz ter já pedido ao presidente da mesa da assembleia geral “o agendamento imediato, e com caráter de urgência, de uma AG [assembleia geral] para o início do mês de fevereiro”.

O SNPVAC acrescenta que as partes irão voltar a reunir-se nos próximos dias, sendo o resultado dessa reunião “comunicado aos associados com a maior brevidade possível”.

Os associados do SNPVAC aprovaram em novembro do ano passado, em AG de emergência, o novo AE da TAP, com 1.646 votos a favor, de um total de 2.496. 818 votaram contra e 32 abstiveram-se.

A votação, que decorreu também online, contou com a participação de 93% dos associados.