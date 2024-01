O Chega vem aí…

Para eu construir um pensamento para verter num texto escrito a minha opinião. Tive que aprender muito, ler muito, treinado muito a escrita, procurando ser isento e independente.

Em política, muitas vezes o que parece é. A Convenção do Chega fez soar os alarmes daqueles que detestam André Ventura e o viram sempre como alguém menor que não passaria de um epifenómeno.

Em meados de 2022, quando convidei André Ventura para estar presente no Clube dos Pensadores, apercebi-me de uma hostilidade enorme, que chegou a mim nas redes sociais apelidando-me de fascista, que não tinha nada que convidar o André Ventura, insultos e atitudes inqualificáveis.

Eu fiquei perplexo e pasmado com a agressividade para comigo. Primeiro não sou filiado no Chega, sou independente, depois convido quem eu quiser e ninguém tem nada que ver com isso. Nunca gastei um cêntimo do erário público.

O Clube dos Pensadores é uma associação informal que promove debate de ideias. Quando convidei o Jerónimo de Sousa, a Mariana Mortágua e o Garcia Pereira nunca aconteceram este tipo de comportamentos deploráveis.

Procurei perceber a que é que se devia esta diabolização: Seria pela sua maneira de ser? Seria pelas suas propostas? Seria pelos seus discursos? Seria pela sua agressividade?

No debate fez-se acompanhar de guarda-costas, foi um indicador que o debate iria ter alguma tensão.

Porém tudo correu normalmente, foi pena as televisões não terem aparecido. Disse-se lá coisas muito importantes.

No final do debate, pela enorme moldura humana ( muitos jovens) que estiveram a assistir, os pedidos insistentes para participarem no jantar que tive com André Ventura, que era de âmbito privado, com meia dúzia de membros do Clube dos Pensadores.

Fiquei com a ideia que estava ali comigo um caso sério de popularidade e que em próximas eleições iria longe. Porquê?

O que André Ventura diz, muitas pessoas pensam e estão de acordo: combate férreo à corrupção; acabar com todo o tipo de mordomias do Estado; estar num cargo público para servir as pessoas, e não, para se servir a si e os amigos; imigração com regras; acabar com a subsidiodependência; é a vez dos bancos ajudarem, por que já foram ajudados; os policias têm que ser respeitados para defesa da autoridade e da ordem; melhoria das pensões; regularizar de vez o tempo de serviço dos professores; saúde mais racional e eficiente; entre outros.

Falou de Pedro Nuno Santos de forma assertiva, da TAP e do TGV, ignorou Luís Montenegro.

Subestimar alguém ou menosprezá-la pode ter efeitos contra-producentes. Os políticos da nossa praça sempre olharam de soslaio para André Ventura do Chega, que já foi do PSD, procuraram achincalhá-lo e diminuí-lo, em vez, de o aceitarem, combatê-lo com ideias, argumentos, propostas e resolver os problemas dos portugueses.

Vejam o que fizeram? Criaram um monstro que o alimentaram ao longo destes tempos.

Agora estão a tentar discutir à pressa as suas propostas e rebatê-las. Já vai ser tarde. Dia 10 de Março falamos…

Fundador do Clube dos Pensadores