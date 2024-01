Detido suspeito do esfaqueamento mortal de idosa no Seixal

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve, esta quarta-feira, um homem, suspeito de homicídio de uma mulher de 76 anos no Seixal, na terça-feira.

O detido, de 24 anos, está também acusado de um homicídio de um jovem de 20 anos, morto no dia 26 de dezembro, também no Seixal.

A Polícia Judiciária “identificou, localizou e deteve, fora de flagrante delito, um homem de 24 anos, suspeito de ser o autor de dois homicídios, recentemente ocorridos no Seixal, bem como de vários roubos executados, com arma branca”, informaram as autoridades, através de comunicado.

Ambos os homicídios foram cometidos na via pública, tendo o agressor fugido após os crimes.

No homicídio mais recente, ocorrido, há dois dias, o suspeito “abordou a vítima na via publica, com o objetivo de roubar a mala que esta transportava, tendo, no decurso do roubo, desferido várias facadas que causaram a morte”.