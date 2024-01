Open da Austrália. Nuno Borges avança para terceira ronda

Nuno Borges qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália. O tenista português venceu Alejandro Davidovich Fokina por 7-6 (9-7), 6-3 e 6-3.

O 69.º do ranking ATP venceu o adversário espanhol precisou – 24.º do mundo – em duas horas e 18 minutos. Foi a primeira vitória da carreira sobre um jogador do top 30 e o avanço para mais uma ronda no primeiro Grand Slam da temporada,

Depois da vitória desta quarta-feira no major australiano, que decorre até 28 de janeiro, o tenista natural da Maia, de 26 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o búlgaro Grigor Dimitrov (13.º do mundo) e o australiano Thanasi Kokkinakis (80.º do ranking ATP).

Nuno Borges continua também em prova na competição, que se disputa no Melbourne Park, de pares. Com o australiano Aleksandar Vukic vai defrontar na segunda ronda os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, sextos cabeças de série.