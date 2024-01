Seca. Água no Algarve vai ter cortes de 25% na agricultura e de 15% no setor urbano

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou, esta quarta-feira, que o Algarve vai ter cortes de água de 25%, na agricultura, e de 15%, no setor urbano, onde está incluído o turismo. Estas medidas visam preservar as reservas de água e combater a seca na região do sul de Portugal.

Após a reunião da comissão, que acompanha os feitos da seca, realizada em Faro, Duarte Cordeiro reconheceu que a situação, na região algarvia, é grave e apelou ao emprenho, de todos os setores, para garantir que as reservas de água chegam para o próximo ano.

“Se nada fosse feito relativamente à moderação do consumo, chegaríamos ao final do ano sem água para abastecimento público”, referiu o ministro.

Na reunião da Comissão Permanente de Prevenção, monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, onde também este presente a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, foram decididos cortes menos na água, face aos que estavam inicialmente previstos, que na agricultura se estimavam em 70%.

Numa nota enviada às redações, o ministério do Ambiente e Ação Climática, explica que a redução total de 25% passa por: “Reduzir, em 50%, o volume titulado para rega no perímetro hidroagrícola do Sotavento (a redução na captação superficial vai ser compensada pela reativação de furos em zonas em que os aquíferos não estejam em situação crítica e também pela Água para Reutilização); Reduzir, em cerca de 40%, o volume utilizado para rega a partir da albufeira do Funcho face à campanha de rega homóloga; Reduzir, em 15%, a captação de água subterrânea para rega”.

No turismo, será reduzido, de acordo com a nota, em 15% “o consumo nos empreendimentos turísticos” e “na captação de água subterrânea” espera-se uma redução no mesmo valor.