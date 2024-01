Quase mil partículas de plástico removidas entre praia de Caminha e Figueira da Foz

A Autoridade Marítima Nacional (ANM) anunciou, esta quarta-feira, que já recolheu, desde 08 de janeiro, aproximadamente 950 partículas de plástico, entre Caminha e Figueira da Foz, assegurando que existe “baixa probabilidade” de chegarem a Portugal grandes quantidades.

O Porta voz da ANM sublinhou que ainda se tratam de “quantidades pouco significativas”. “Algumas partículas não sabemos se serão iguais às que foram parar à Galiza após a queda do contentor, outras certamente não são, porque apresentam sinais de desgaste. Se cada partícula tiver um grama, mil partículas seriam um quilograma”, precisou o responsável.

Ao abrigo do plano, Mar Limpo, que foi ativado na semana passada devido às minúsculas partículas de plástico que deram à costa no Norte de Espanha, a ANM “reforçou o patrulhamento” nas praias de Caminha e Viana do Castelo, adicionando “mais patrulhas diárias”, que se mantém, esta semana, em toda a área do departamento marítimo do norte, que abrange as capitanias entre Caminha e Figueira da Foz.

O responsável acrescentou que, desde 08 de janeiro até terça-feira, da parte da tarde, já foram recolhidos, das praias, cerca de 950 partículas, ou ‘pellets’, tendo cerca de 320 sido localizadas em Camnha, outras 200 em Viana do Castelo, 130 na zona da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, cerca de 40 em Vila Nova de Gaia, 110 em Aveiro e 150 na Figueira da Foz.

Os “cálculos de deriva”, realizados pelo Instituto Hidrográfico, apresentam uma “baixa probabilidade de chegar a Portugal uma grande quantidade” daquele material.