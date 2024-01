Mau tempo obriga a retirar crianças de infantário em Santiago do Cacém

13 crianças, no concelho do Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foram retiradas do infantário, esta quarta-feira, devido à subida do caudal da ribeira da Abela, que deixou parte uma estrada submersa.

O Comandante dos Bombeiros de Santiago do Cacém, Pedro Torrão, explicou, citado pela Lusa, que “a ribeira regista um caudal muito elevado, não tendo entrado ainda na aldeia da Abela, mas a cerca de dois quilómetros da localidade, na Estrada Municipal 390, temos a estrada submersa e cortada nos dois sentidos”.

O responsável adianta que a estrada, que liga Abela a São Domingos, no interior do concelho, está submersa desde as 11h50 desta quarta-feira, “numa extensão de 700 metros e uma altura de 30 a 40 centímetros de água”.

Pedro Torrão indica que “não é possível a passagem de viaturas”, porque a situação apresenta “algum perigo para a população”, contudo, a subida do caudal da ribeira “não apanhou de surpresa” os automobilistas que circulam na via.

O corte da via e o aumento do caudal, obrigou a retirar “por precaução, 13 crianças que se encontravam no ATL de Abela, uma vez que a ribeira está quase a galgar as margens”.