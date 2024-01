Proteção Civil regista mais de 400 ocorrências devido ao mau tempo

Devido ao mau tempo foram registadas, pela Proteção Civil, mais de 430 ocorrências, entre as 14h00 da passada terça-feira e as 12h00 desta quarta-feira, sendo que a maioria na Península de Setúbal na Área Metropolitana do Porto.

O comandante Miguel Oliveira, citado pela Lusa, avança que foram registadas “430 ocorrências em território continental, sendo as sub-regiões com mais ocorrências a Península de Setúbal, com 70 ocorrências e a Área Metropolitana do Porto com 56”.

O comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) esclarece, que a tipologia de ocorrência, mais frequente, no período referido, foi a queda de árvores, “pequenas” inundações e queda de estruturas, não existindo, até ás 12h00 de quarta-feira, registo de vítimas ou danos.

O responsável explicou que a “previsão do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] é que possam existir ainda períodos de precipitação forte, ocasionalmente. Manter-se-ão fenómenos de vento forte no litoral. Vamos aguardar como vai ser a situação para a tarde, no fundo, mantém-se menos gravoso do que até aqui, mas ainda com precipitação e vento”.

Na passada terça-feira foram registadas, pela Proteção Civil, entre as 14h00 e as 23h00, mais de 200 ocorrências, sendo a região de Lisboa e Vale do tejo a mais afetada, com 53 a ocorrerem na Península de Setúbal.