Encontrado quadro roubado de Picasso numa cave em Antuérpia

As duas obras, segundo a imprensa belga, foram encontradas na moldura original e sem quaisquer danos. Os quadros tinham sido roubados em Telavive, Israel, em 2010.

No final de 2022, as autoridades foram informadas de que um cidadão belga, residente em Namur, tinha colocado à venda as obras 'L’homme en prière', de Marc Chagall, e 'Tête', de Picasso.

A investigação envolveu buscas, na semana passada, à casa do suspeito, onde foi encontrada uma quantia significativa de dinheiro, mas não as pinturas.

Entretanto, a investigação acabou por ‘dirigir’ as autoridades a Antuérpia, onde os quadros acabariam por ser encontrados numa cave.

Na sequência da investigação o principal suspeito foi detido.