Beja. Sismo de magnitude 3.0 registado de Ferreira do Alentejo

Um sismo, de magnitude 3,0 na escala de Richter, foi esta quarta-feira registado no distrito de Beja, próximo de Ferreira do Alentejo,

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado pelas 9h59, com epicentro localizado a cerca de 12 km a Oeste-Noroeste de Ferreira do Alentejo.

Até ao momento, não há informação que o sismo tenha sido sentido pela população.