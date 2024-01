Lagarde admite ser "provável" que taxas de juro desçam no verão

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, admitiu ser “provável” que o banco central corte as taxas de juro no verão.

No entanto, essa descida tem de ser “cautelosa”. “Dependemos da informação e ainda há um nível de incerteza, alguns indicadores não estão no nível a que gostaríamos de os ver”, justificou à margem do Fórum Económico Mundial, que decorre na cidade suíça de Davos.

É que descer as taxas de juro para voltar a subir, seria um erro que o Banco Central Europeu não quer cometer. “Se isso acontecesse estaríamos a desperdiçar todos os esforços que toda a gente fez nos últimos meses”, defendeu Lagarde à Bloomberg.

Mas disse estar “confiante de que, a menos que tenhamos outro choque, chegámos ao pico” nas taxas de juro, confirmou Christine Lagarde, acrescentando que “temos de continuar em terreno restritivo pelo tempo que for necessário para garantir que chegamos a uma situação em que estamos confiantes de que a inflação está a caminhar para o objetivo de 2%”.

Recorde-se que a meio de dezembro do ano passado, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juro inalteradas, tendo sido a segunda vez consecutiva que o BCE tomou esta decisão, depois de uma sequência de dez subidas que somaram 450 pontos base desde julho de 2022.