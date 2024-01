Mar Vermelho evitado pelas transportadoras marítimas japonesas

Três das principais transportadoras marítimas do Japão suspenderam o trânsito de todas as suas cargas através do Mar Vermelho. A razão é o forte aumento das tensões nesta região.

A confirmação foi feita esta quarta-feira à agência de notícias AFP. A Nippon Yusen tomou esta decisão para “garantir a segurança das tripulações”, explicou um porta-voz do grupo.

A Mitsui OSK Lines e a Kawasaki Kisen também confirmaram a decisão de evitar completamente a área.

Desde novembro passado, os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão e que controlam grande parte do Iémen, aumentaram os ataques no Mar Vermelho contra navios que tenham ligações a Israel.

No último incidente, na terça-feira, um navio grego com bandeira maltesa que transportava cereais foi atingido por um míssil lançado pelos houthis na costa do Iémen, sem causar feridos, segundo o Ministério da Marinha da Grécia.

As tensões no Mar Vermelho, uma estreita passagem marítima pela qual passa cerca de 12% do comércio mundial, aumentaram ainda mais desde o final da semana passada com os ataques do Reino Unido e dos EUA contra os houthis no Iémen.