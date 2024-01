Israel confirma morte de refém com nacionalidade portuguesa

As autoridades israelitas confirmaram, na terça-feira, a morte de um refém do Hamas com nacionalidade portuguesa, de acordo com o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira.

"O nosso coração está destroçado. Esta noite foi anunciado oficialmente pelas autoridades israelitas que Yossi Sharabi foi assassinado enquanto estava em cativeiro", escreveu na rede social X (antigo Twitter).

"Yossi, que também tinha nacionalidade portuguesa, foi raptado em Gaza no dia 7 de outubro, quando ainda estava vivo, e foi assassinado durante o cativeiro por terroristas do Hamas", acrescentou.

https://twitter.com/ShapiraDor/status/1747369832079597801

Sublinhe-se que o Hamas já havia comunicado, na segunda-feira, a morte do cidadão com passaporte português, um dia depois de este ter aparecido num vídeo divulgado pelo movimento islamita no Telegram, onde três reféns apelavam à cessação da guerra na Faixa de Gaza.