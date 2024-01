Jornalista agredido num evento onde estava André Ventura

Um jornalista, do semanário Expresso, foi agredido, num evento da Universidade Católica Portuguesa, esta terça-feira, onde se encontrava o líder do Chega, André Ventura.

O presidente do Chega, encontrava-se na Universidade, no âmbito de um evento organizado por associações de estudantes, que passa por um ciclo de debates com líderes partidários.

O jornalista do Expresso entrou no evento, depois de ter sido autorizada, a sua entrada, por duas jovens, junto à porta do auditório.

Quando se encontrava dentro do espaço, assistiu aos primeiros 10 minutos da intervenção de André Ventura antes de ser abordado, por um jovem universitário, que o informou de que não poderia estar presente.

O jornalista voltou a identificar-se, porém, poucos minutos depois, foi novamente interpelado, tendo sido abordado por um terceiro jovem, que acabou por pedir esclarecimentos aos assessores do Chega, que se encontravam presentes na iniciativa. Estes tentaram abordar André Ventura para esclarecer a situação.

De seguida, o jornalista foi agarrado por dois jovens, que bloquearam os seus movimentos, agarrando-o pelos pés e pelos braços, forçando a sua saída do evento. O profissional da comunicação deixou, dentro da sala o seu equipamento de trabalho, que mais tarde acabou por ser devolvido por um dos assessores de André Ventura.

A notícia do acontecimento foi avançada pelo semanário Expresso.