Pavilhão em Baião com atividades suspensas devido aos estragos do mau tempo

As atividades no pavilhão desportivo em Baião foram suspensas pela Câmara devido à falta de condições causadas pelo mau tempo de dezembro.

"Com este agravamento, não se apresenta outra possibilidade que não seja a suspensão de todas as atividades até à realização da obra de requalificação do edifício", diz a autarquia do distrito do Porto, numa nota divulgada esta terça-feira.

Se tudo correr como planeado, as obras deverão começar ainda neste trimestre, dotando o pavilhão de "condições de segurança, funcionalidade e conforto".

Os trabalhos vão incidir nas coberturas, paredes exteriores e espaços interiores que se encontram degradados, além de melhoramentos na eficiência energética, condições térmicas e acústicas.