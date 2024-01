Luis Montenegro compromete-se a diminuir IRS e IRC

O Presidente do Partido Social-Democrata (PSD), Luís Montenegro, afirmou, esta terça-feira, que a prioridade da Aliança Democrática (AD), será “menos impostos e melhores serviços”, com o regresso das Parcerias Público-Privadas (PPP) na saúde e dos contratos de associação na educação.

No final de uma reunião, com mais de 20 economistas, onde também esteve presente o líder do CDS-PP, Nuno Melo, e dirigentes dos dois partidos que fazem parte da coligação AD, Montenegro explicou que pretende recuperar uma proposta antiga: a descida do IRS para a classe média e para os jovens, que poderão vir a pagar, um terço do imposto até aos 35 anos.

“Terão até aos 35 anos um horizonte de 15 ou dez anos, consoante as circunstâncias, em que vão pagar um terço do imposto sobre o rendimento do trabalho”, explicou o líder social-democrata.

Luís Montenegro comprometeu-se ainda a “retomar o compromisso quebrado pelo PS [Partido Socialista]” de diminuir o IRC, sendo que um dos objetivos da AD é reduzir este imposto de 21% para 15%, até 2028.

“Dois por cento ao ano nos próximos três anos. Portanto, estamos a falar de uma diminuição significativa dos 21% atuais, numa primeira fase, para 19%. No segundo ano para 17% e no terceiro ano para 15%”, precisou.

O líder do PSD defendeu também o regresso das PPP, pois o “Estado não pode permitir que as pessoas fiquem à porta da saúde”.