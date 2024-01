Ucrânia. Quase 30 aldeias ucranianas evacuadas em Kharkiv

A Ucrânia ordenou, esta terça-feira, a evacuação de 26 aldeias da região de Kharkiv, no nordeste do país, na sequência dos conflitos com a Rússia nesse local.

“Tendo em conta a situação, estamos a implementar uma evacuação obrigatória das localidades de Kindrachivska e Kurylivska no distrito de Kupiansk”, publicou o governador regional Oleg Sinegoubov nas redes sociais.

Ao todo nas regiões evacuadas, vivem 3.043 pessoas, incluindo 279 crianças.

A mesma fonte adianta que o distrito de Kupiansk está a ser atacado pelas forças russas vários há meses e que as tropas russas conseguiram “alguns ganhos e ainda esperam conseguir romper as defesas ucranianas”.