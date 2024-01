GNR detém nove pessoas por furto de azeitona

Seis homens e três mulheres foram detidos pela GNR por furto de azeitona no concelho de Moura. Os militares apreenderam 733 quilos daquele fruto, informou esta terça-feira a guarda.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou, em comunicado, que os nove suspeitos, entre os 20 e os 42 anos, foram detidos, sábado, por militares depois de estes terem recebido uma denúncia.

Segundo o comunicado, os militares conseguiram localizar e intercetar os suspeitos, quando “realizavam a colheita de azeitona, sem o consentimento do proprietário do olival”. As nove pessoas foram, por isso, detidas em flagrante delito.

Em resultado da ação, que contou com o reforço de militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), a GNR apreendeu, além dos 733 quilos de azeitona, diverso material relacionado com a colheita.

A guarda lembrou que “a colheita ou apanha de azeitona, ainda que esteja caída no chão, sem o consentimento do proprietário do olival, poderá configurar crime contra o património”.