Guerra. Pelo menos 25 palestinianos mortos em bombardeamentos israelitas

Bombardeamentos das tropas israelitas provocaram, na segunda-feira, a morte de pelo menos 25 palestinianos, na Faixa de Gaza, na sequência da Guerra.

De acordo com a imprensa internacional, que cita fontes médicas locais, onze dos mortos pertenciam a duas famílias de um bairro do norte da cidade de Rafah, no sul do enclave.

Outras oito pessoas morreram, também na zona sul, em Khan Younis, vítimas de um ataque aéreo perto do quartel-general da defesa civil da cidade.

Além disso, um outro bombardeamento no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, fez quatro mortos. Outros dois foram mortos na cidade.