Minicasas. Apenas 1,6% da oferta para arrendar tem menos de 30 metro quadrados

Apenas 1,6% dos apartamentos anunciados no idealista para arrendar têm uma área inferior a 30 metros quadrados, segundo um estudo publicado pelo idealista com base nos anúncios publicados no portal nos últimos três meses.

Os dados, divulgados esta terça-feira, mostram que 19,1% dos apartamentos anunciados têm entre 30 e 60 metros quadrados, enquanto a fatia mais expressiva dos apartamentos disponíveis para arrendar em Portugal (39,2%) possui uma área entre 60 e 100 metros quadrados. Seguem-se os apartamentos com áreas compreendidas entre 100 e 150 metros quadrados, que representam 26,9% do total da oferta, e, por último, 13,2% dos apartamentos têm um tamanho superior a 150 metros quadrados.

Em que distritos e ilhas há mais minicasas para arrendar em Portugal?

O idealista analisou por distritos e ilhas e diz que Viana do Castelo, ilha Terceira, ilha de São Miguel, ilha de Porto Santo, ilha Graciosa e ilha do Faial não tiveram nenhum apartamento com áreas inferiores a 30 metros quadrados nos três meses analisados. Com uma incidência inferior a 1% de casas com menos de 30m2, apenas se encontra a ilha da Madeira (0,4%). Em seguida, temos Setúbal (1%), Faro (1%), Viseu (1,3%), Lisboa (1,4%), Porto (1,5%), Santarém (1,6%), Leiria (1,8%), Vila Real (1,8%), Aveiro (1,9%), Braga (2,2%), Portalegre (2,5%) e Évora (2,6%).

Com uma percentagem superior a 3%, estão os distritos da Guarda (3,6%), Castelo Branco (5,2%), Beja (5,7%), Coimbra (7,1%) e Bragança (9,5%).

Os dados mostram ainda que as habitações com menos de 30 metros quadrados não representam uma amostra significativa, nem mesmo nas grandes cidades. Em Lisboa, apenas 1,6% das casas possuem menos de 30 metros quadrados, enquanto 20,1% têm entre 30 e 60 metros quadrados, 41,6% têm entre 60 e 100 metros quadrados, 23% têm entre 100 e 150 metros quadrados e 13,8% possuem mais de 150 metros quadrados. A situação é semelhante no Porto, onde apenas 1,9% têm menos de 30 metros quadrados, 38,3% têm entre 30 e 60 metros quadrados, 31,1% têm entre 60 e 100 metros quadrados, 18,2% têm entre 100 e 150 metros quadrados e 10,5% possuem mais de 150 metros quadrados.

Em Bragança (12,5%), é onde se encontra uma maior oferta de apartamentos para arrendar com menos de 30 metros quadrados, seguida por Beja (11,1%) e Coimbra (10,5%).