Buscas nas instalações do INEM em Lisboa, Porto e Gaia

As instalações do INEM em Lisboa, Porto e Gaia estão a ser alvo de buscas da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Em causa estão suspeitas de viciação das regras da contratação pública, avança a CNN Portugal.

Os indícios apontam para a eventual falsificação de documentos ou prevaricação, nomeadamente na contratação de meios para o socorro médico.

A CNN adianta ainda que não estão previstas detenções nas dezenas de buscas a decorrer.

A investigação corre no DIAP Regional do Porto.

O INEM já confirmou a realização de buscas nas suas instalações e garantiu estar a colaborar com as autoridades.

“Estão a decorrer diligências por parte da Polícia Judiciária nas instalações do INEM do Porto e Lisboa, relacionadas com um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos”, lê-se no curto comunicado.

“O INEM encontra-se, naturalmente, a colaborar com as Autoridades”, acrescentou.