Porto. Homem suspeito de efetuar disparos fica em prisão domiciliária

O homem, de 32 anos, suspeito de ter efetuado vários disparos no domingo com uma arma de fogo em Vila Nova de Gaia e no Porto, ficou esta segunda-feira em prisão domiciliária.

Fonte da PSP disse, em declarações à agência Lusa, que o suspeito foi presente a um juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Recorde-se que a força de segurança deteve, no domingo, um homem que, desde o interior da sua viatura, efetuou vários disparos com uma arma de fogo em Vila Nova de Gaia e no Porto, pelas 10h40, na Rua Caetano de Melo, em Vila Nova de Gaia, tendo-se colocado em fuga.

Depois, horas mais tarde, efetuou mais disparos junto do Bairro da Fonte da Moura, no Porto, onde acabou por ser intercetado.