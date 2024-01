Produção automóvel cai 1,3% em 2023 para mais de 318 mil veículos

Foram produzidos em Portugal 19.050 veículos automóveis, em dezembro, o que representou um decréscimo de 36,2% face ao mês homólogo de 2022. Em termos acumulados, no ano de 2023, saíram das fábricas instaladas em Portugal 318.231 veículos, ou seja, menos 1,3%

Ainda assim, a ACAP revela que o ano de 2023 foi o terceiro melhor de sempre na produção de veículos automóveis em Portugal, sendo apenas superado pelos anos de 2019 e 2022.

As exportações representam 97,8% dos veículos fabricados em Portugal. A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 87,8% – com a Alemanha (18,8%), França (14%), Itália (13,4%) e Espanha (10,2%) no topo do ranking.

Relativamente à montagem de veículos automóveis em Portugal, em dezembro foram montados 32 veículos pesados, tendo representado um crescimento de 100% face a igual mês do ano de 2022.

Em termos acumulados, nos doze meses de 2023, a montagem de veículos pesados apresentou um aumento de 7,6% face igual período do ano anterior, representando 212 veículos montados em 2023.