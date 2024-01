Porto de Lisboa com nove recorde na atividade de cruzeiros

A atividade de cruzeiros em Lisboa foi em 2023 a melhor de sempre. O Porto de Lisboa anunciou esta segunda-feira que ultrapassou pela primeira vez os 700 mil passageiros, mais 54% do que no ano anterior.

No ano passado passaram pelo Porto de Lisboa 758.328 passageiros, batendo o anterior de 2018, ano que registou 577.603 passageiros de cruzeiro.

O segmento ‘turnaround’ – cruzeiros que têm embarque e/ou desembarque no terminal de cruzeiros de Lisboa – foi o que mais se destacou, totalizando 204.004 passageiros (102.680 embarcados e 101.324 desembarcados), um aumento de 131% em comparação com o ano anterior.

O número de passageiros em trânsito atingiu os 554.324, um crescimento de 37% face a 2022, destacou uma nota do Porto de Lisboa citada pela agência Lusa.

Nas contas desta entidade, a atividade de cruzeiros teve um impacto económico direto na cidade superior a 83 milhões de euros, considerando os 102.680 passageiros que embarcaram e os 554.324 que estiveram em trânsito em Lisboa.

Isto porque, segundo um estudo de impacto económico promovido pela Administração do Porto de Lisboa (realizado pela Netsonda e Nova SBE), um passageiro embarcado gasta, em média, 367 euros e um passageiro em trânsito 82 euros,

De acordo com a nota, foram realizadas no Porto de Lisboa 347 escalas, mais 20 do que em 2022, e também as escalas em ‘turnaround’ registaram um novo recorde (107), “ultrapassando o máximo absoluto das 103 escalas contabilizadas no período homólogo”.