Hamas divulga vídeo de refém com passaporte português

O Hamas divulgou, este domingo, um vídeo com três reféns, um deles tem passaporte português.

"O meu nome é Yossi Sharabi, tenho 53 anos", começa por dizer um dos reféns, que a Embaixada de Israel em Portugal, confirmou ao Diário de Notícias ter nacionalidade portuguesa.

Os outros dois reféns são Noa Argamani, de 26 anos, e Itai Svirsky, de 38. O vídeo é curto e termina com a núncio de que o Hamas revelará o destino dos três reféns esta segunda-feira.

A mulher de Sharabi, que conseguiu escapar aos membros do Hamas, esteve em Portugal no mês passado a pedir ajuda para a libertação do marido.