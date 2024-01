Criada petição para logótipo de nova ULS manter imagem estilizada da Virgem Maria

A nova ULS de Santa Maria, que entrou em funcionamento a 1 de janeiro, junta o Hospital de Santa Maria, o Hospital Pulido Valente, o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte e parte do Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste, nomeadamente os centros de saúde do concelho de Mafra.

Poucos dias depois de ter entrado em vigor a nova reorganização das unidades de saúde do SNS, foi criada uma petição para que o logótipo da ULS de Santa Maria fosse o do Hospital Santa Maria, que inclui uma imagem estilizada da Virgem Maria.

“Infeliz e paradoxalmente, os primeiros documentos e imagens identificativas da nova USL, ou nenhum logótipo apresentam ou recorrem ao logótipo de outras instituições, o que dá nota, ou do empirismo que presidiu à apressada medida reorganizativa ou – o que será bem mais grave – de uma deriva iconoclasta, que visa concretizar agendas ocultas de abolição de símbolos religiosos. O abandono do logótipo do HSM tem essa virtualidade”, lê-se no texto da petição, que conta já com algumas centenas de assinaturas.

Para os peticionários, a adoção, pela atual ULS de Santa Maria, do logótipo do antecessor Hospital de Santa Maria “faz jus ao prestígio desta instituição e merecido reconhecimento a todos os profissionais das mais diversas áreas, que para tanto contribuíram com a sua dedicação e talento, ao longo de dezenas de anos, mas não só. A ULS de Santa Maria passa a encabeçar uma herança de sucesso e prestígio, que lhe advém da ligação àquele hospital”.