PR decreta oficialmente a dissolução da Assembleia da República

O Presidente da República decretou, esta segunda-feira, a dissolução do parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 10 de março, formalizando a decisão que já tinha anunciado ao país a 9 de novembro.

"É dissolvida a Assembleia da República", lê-se no decreto assinado por Marcelo Rebelo de Sousa, já publicado em Diário da República. "É fixado o dia 10 de março de 2024 para a eleição dos deputados à Assembleia da República", refere o documento.



Sublinhe-se que a dissolução da Assembleia da República foi determinada na sequência da demissão do primeiro-ministro, apresentada a 7 de novembro após ter sido noticiada a Operação Influencer, no âmbito da qual António costa é alvo de um processo no Supremo Tribunal de Justiça.

Esta é já a nona dissolução do Parlamento desde o 25 de Abril de 1974.