Taça de Portugal. Três grandes jogam fora nos quartos de final

O FC Porto, detentor do troféu, visita o Santa Clara e o Sporting desloca-se ao terreno do União de Leiria, nos quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

O sorteio desta segunda-feira ditou ainda que o Benfica joga em Vizela nesta ronda e que o outro jogo entre equipas da I Liga se jogue no Minho, entre Vitória de Guimarães e Vizela.

O sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, colocou os três ‘grandes’ a jogarem fora nesta fase da competição, que se disputa entre 6 e 8 de fevereiro.

O Benfica, recordista de vitórias na Taça com 26 títulos, visita o Vizela, que disputa pela quarta vez os quartos de final. O vencedor deste embate vai disputar as meias-finais com quem vencer o duelo entre Sporting, líder da I Liga, e União de Leiria, 12.º da II Liga.

Já o vencedor do encontro entre o FC Porto, que ergueu o troféu na época passada, e o Santa Clara, que lidera a II Liga e está pela segunda vez nos ‘quartos’, vai lutar pela presença na final diante de Vitória de Guimarães ou Gil Vicente.

A final da 84.ª edição da Taça de Portugal está marcada para 26 de maio.