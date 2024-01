Guerra. Protestos por todo o mundo condenam Israel

Este domingo, centenas de milhares de pessoas manifestam-se em 30 países para condenar a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza e exigir um cessar-fogo imediato.

Em Washington, o centro das críticas foi o Presidente norte-americano, Joe Biden, que foi apelidado de “Joe Genocida”, por ter apoiado Israel a afirmar o direito do país a defender-se de agressões terroristas.

“Vamos lembrar-nos em novembro”, repetiram os manifestantes, referindo-se às eleições presidenciais de 05 de novembro, em que Biden será candidato à reeleição.

Além disso, os participantes no protesto condenaram também a participação britânica nos bombardeamento pelos Estados Unidos e o Reino Unido de alvos Huthis no Iémen, em retaliação pelos ataques rebeldes a navios no mar Vermelho.