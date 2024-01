Com 98,9% dos votos André Ventura reeleito líder do Chega

O André Ventura foi, este sábado, reeleito como presidente do Chega, com 98,9% dos votos, na 6ª Convenção Nacional do Partido, em Viana do Castelo.

“Temos, portanto, o nosso presidente eleito, doutor André Ventura”, afirmou o presidente da Mesa dar reunião magna, Jorge Galveias.

Depois de ter sido eleito com 98,9% dos votos, tendo 1% votos em branco e outros 0,1% nulos, o líder reeleito foi aplaudido de pé pelos delegados, que gritavam “Ventura, Ventura”.

André Ventura foi eleito por um mandato de três anos, que pode vir a ser prolongado, de acordo com os estatutos de 2019, que vigoram no partido.