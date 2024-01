Aprovado com votações superiores a 90% direção e Comissão Política do PS

A Comissão Nacional do Partido Socialista (PS), que se reuniu em Coimbra, este sábado, aprovou, com votações superiores a 90%, a proposta, do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, para o Secretariado Nacional e, a lista única, concorrente à Comissão Política dos socialistas.

“A comissão Nacional do Partido Socialista, reunida hoje [sábado] em Coimbra, aprovou hoje a Comissão Política Nacional por 92,4% dos votos e a composição do secretariado Nacionao com 91,6% dos votos”, lê-se numa nota do Gabinete de Impresa do PS.

Os socialistas aprovaram ainda proposta de Pedro Nuno Santos e do Presidente do Partido, para a “eleição de Manuel Alegre como Presidente Honorário do PS com 95,3% dos votos”.

“A Mesa da Comissão Nacional foi também ratificada, com 95,7% dos votos”, conclui a nota.

A lista, para a Comissão Política do PS, que conta com 65 efetivos, é o resultado de um acordo, entre a equipa de Pedro Nuno Santos e o seus adversários na corrida à liderança, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.

Integram a Comissão Política dos Socialistas nomes como Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Medina, ministro das Finanças, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, Inês de Medeiros, autarca e o antigo ministro José António Vieira da Silva.

Este órgão irá ter de aprovar a versão final, das listas de candidatos a deputados dos socialistas, às próximas legislativas.

Constam ainda da Comissão Política Pedro Costa, presidente da Junta de Campo de Ourique e o filho do primeiro-ministro.