Líder do Chega deixa promessas às forças de seguranças

O presidente do Chega, André Ventura prometeu, este sábado, equipara os subsídios de risco, de todas as forças de segurança, ao da Polícia Judiciária (PJ), considerando que “nenhuma maioria de direita existirá” sem que esta seja a primeira medida a tomar.

“Nenhuma maioria de direita subsistirá, nenhuma maioria de direita existirá sem que a sua primeira medida seja restabelecer a equiparação de suplementos a todas as forças de segurança, a todas” disse o líder do Chega, no seu primeiro discurso, na VI Convenção Nacional do Chega, que decorre até domingo em Viana do Castelo.

André Ventura apresentou a neste congresso “uma nova candidatura”, porque reconhece que “esse trabalho não está concluído na dignificação que demos de fazer de Portugal”, sendo que “o exemplo maior” reside nas forças de segurança.

Num discurso direcionado aos protestos dos últimos dias, por parte de vários agentes dos serviços de segurança, Ventura considerou que os agentes “não pedem nada de extraordinário” e “dão a vida pela segurança” dos portugueses, contudo “não têm nenhum reconhecimento do Estado e sentem as suas vidas cada vez mais em perigo”.

O líder do Chega admitiu estar pronto governar o país já em março, não deixando de desvalorizar o Partido Social Democrata (PSD), dizendo que o Partido Socialista (PS) e o Chega são os maiores partidos em Portugal.