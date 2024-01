O que espero da IL em 2024

A Iniciativa Liberal (IL) surgiu como uma nova esperança em 2017. Escrevi nessa altura, noutra publicação (link), que via a IL com um grande potencial de mudança na política em Portugal. Olhava para este “nosso” novo partido com esperança. Novas pessoas, novas ideias, nova energia. Um grupo de cidadãos independentes, motivados, cada um a dar cabeça, braços ou carteira, mais interessados numa direção para o país do que em cargos ou tachos.

Escrevia também que hoje só vale a pena apoiar quem está na política se estiver por causas concretas. Só vale a pena dar atenção a quem não tem segundas intenções, ou que não compactue com tricas de poder ou calculismos. Pessoas com capacidade de aprender e superar egos. Ser firme da direção, flexível nos detalhes. Os membros da Iniciativa Liberal são pessoas assim. Continuam com vontade de mudar o país.

Por isso acredito, apesar de todos os problemas internos que tem tido, que a Iniciativa Liberal ainda pode ser essa esperança para Portugal.

2024 vai ser um ano definitivo para a Iniciativa Liberal. Como qualquer membro de base da IL, tenho uma expectativa para o que a IL deve fazer e conseguir atingir este ano. O resultado a 10 de março vai ser decisivo. Decisivo para o desenvolvimento do país e decisivo para o futuro da IL.

Realisticamente, qualquer que seja o resultado destas legislativas, o mais provável é que o resultado seja um governo a prazo. Não vejo cenário credível que não termine com eleições em início/ meados de 2025.

Para a IL só um resultado acima dos 8% deve ser considerado um resultado positivo. É o que mostra crescimento forte e sustentado. É também o resultado que confirma a implantação crescente do liberalismo em Portugal – o principal objetivo da criação deste partido.

É também esse o resultado que permite, com algum conforto, um grupo parlamentar de dimensão, com pelo menos deputados liberais eleitos em Braga (2), Porto (3), Aveiro (1), Leiria (1), Lisboa (5-7), Setúbal (1) – usando uma aproximação imperfeita dos resultados de 2019 e 2022.

O potencial para ter mais de 12 deputados existe. Terá de ser atingido se o partido quer estar em terra firme nas negociações com a AD. Terá de ser atingido para a IL se posicionar de forma credível para as eleições seguintes.

Tendo noção de que o próximo governo estará a prazo, só vejo uma forma da IL estar no governo: ter o Ministério das Finanças. Sim, o custo de ter a IL no governo deve ser elevado. Só com o Ministério das Finanças, pode a IL garantir que influencia e aceita ser responsabilizada pelo que acontecer. Caso contrário, na tentação dos cargos e ministérios, será arrastada por uma qualquer narrativa derivada de maus resultados, ou engolida pela máquina comunicacional do PSD que capitalizará para eles tudo o que de bom acontecer. Será o fim da IL.

Não entrando no governo, que é o que espero que aconteça, a IL deve ter um caderno de encargos específico, mesurável, atingível, relevante e temporalmente definido, a ser integrado num programa mais vasto e consolidado. Uma lista curta de medidas de ganhos rápidos e relativamente fáceis de concretizar, para os primeiros 6-12 meses. Terá de se deixar claro que o não cumprimento dessa lista a IL retira o apoio ao governo, mantendo sempre uma lógica de lealdade institucional com avisos prévios, privados e públicos de qualquer incumprimento provável.

Coisas como a simplificação fiscal no IRS, com menos escalões, com taxas mais baixas, menos isenções e com os limites atualizados com a inflação. A simplificação do regime de IVA, com uma taxa única e isenções para o cabaz de bens essenciais. A baixa do IRC. Acabar com o IMT, que taxa a liberdade de fazer uma transação num bem já com impostos pagos. A criação de uma equipa para acabar de forma sistemática com todos os impostos inúteis e com as milhares de taxas e taxinhas que deviam corresponder a serviços, mas que são impostos encapotados em cima dos impostos que os cidadãos já pagam.

Foco na resolução da crise habitacional, retomando a liberalização do mercado do arrendamento no imediato (reanimar a “lei Cristas”, que não era perfeita, mas era uma melhoria substancial ao estado atual). Preparar o país para receber investimento estrangeiro que acelere a construção e reabilitação. A eliminação de várias pequenas burocracias, como a IL tem vindo a fazer, que são irrelevantes e que apenas servem para cobrar taxas e atrasar processo nas camaras municipais e institutos públicos.

Isto bastava para os primeiros seis, doze meses. Depois disso teria de se focar na consolidação da reforma fiscal, numa reforma forte na saúde, sem excessos ideológicos, na educação, para reformar todo o sistema... no país, para finalmente sairmos do marasmo de desenvolvimento em que estamos há quase 30 anos.