Escola secundária de Seia suspende aulas devido a morte de aluna

Uma aluna embateu, na passada quinta-feira, contra um porta de viro, acabando por morrer a caminho do hospital, levando a escola a suspender as aulas para esta sexta-feira.

O estabelecimento de ensino deu o alerta pelas 13h48 e os bombeiros demoraram poucos minutos a chegar ao local. A jovem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória e com ferimentos graves no tórax, causados pelos estilhaços de vidro. O óbito acabou por ser declarado já no hospital de Seia.

A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a apurar as circunstâncias do incidente e, até ao momento, ainda não se sabe se a jovem foi contra a porta de vidro por acidente ou se terá sido empurrada.