Condenados a pena suspensa três arguidos envolvidos na morte de Sara Carreira

Foram condenados, esta sexta-feira, a prisão, com pena suspensa, três dos quatros arguidos, envolvidos no acidente que provocou a morte da cantora Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020.

Ivo Rosa, foi condenado a uma pena suspensa, de dois anos e quatro meses e Paulo Neves, a três anos e quatro meses – ambos os arguidos estavam acusados de crime por negligência grosseira. Cristina Branco, acusada do crime de homicídio por negligência, foi condenada a uma pena suspensa de 1 ano e quatro meses.

Já Tiago Pacheco, que foi acusado de condução perigosa, foi condenado a pagar uma multa de 150 dias, à taxa de 7 euros.

Os quatro arguidos, ficaram também inibidos de conduzir, apesar de ser por diferentes períodos de tempo. Ivo Rosa por nove meses, Paulo Neves por dois anos, Cristina Branco por um ano e Tiago Pacheco por cinco meses.

As condenações vão de encontro ao pedido pelo Ministério Público (MP), que tinha defendido penas suspensas, todas inferiores a cinco anos, para os três arguidos que foram acusados de homicídio, sendo que para o MP estes tinham “assobiado para o lado” sem mostrar arrependimento.

Para Tiago Pacheco, o MP havia defendido a aplicação de uma multa superior a 600 euros.