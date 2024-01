Arábia Saudita apela a contenção após ataques contra Houthis

A Arábia Saudita, um importante aliado dos Estados Unidos da América (EUA), no Médio Oriente, pediu, esta sexta-feira, contenção, após ataques contra posições dos rebeldes houthis no Iémen. Os ataques surgiram em retaliação pelas ofensivas dos rebeldes contra diversos navios no mar Vermelho.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Arábia Saudita, num comunicado, afirmou estar a acompanhar “com grande preocupação” as “operações militares que ocorrem na região do Mar Vermelho e os ataques aéreos contra vários locais da República do Iémen”.

Na nota, onde a diplomacia saudita apela à preservação da segurança e estabilidade na região do Mar vermelho, o ministério recordou que a liberdade de navegação é “uma exigência internacional porque prejudica os interesses do mundo inteiro”, acabando por condenar os ataques dos houthis contra navios mercantes.

A Arábia Saudita apelou à necessidade de “contenção a evitar a escalada”, sobretudo, face aos “acontecimentos que estão a ocorrer na região”, fazendo referência à guerra entre Israel e o Hamas.

Os EUA e o Reino Unido, em conjunto com mais oito países, justificaram, esta sexta-feira, a ação militar lançada contra alvos reveldes, em várias províncias do Iémen, com um compromisso com a liberdade de navegação,

“Não hesitaremos em defender vidas e proteger o livre fluxo do comércio numa das rotas marítimas mais críticas do mundo face às ameaças contínuas”, afirmaram.

Em resposta, os houthis, conforme avança a agência de notícias espanhola, Efe, lançaram, esta sexta-feira, mísseis de cruzeiro e balísticos contra navios de guerra dos EUA e do Reino Unido, no Mar vermelho.