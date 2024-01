Acidente rodoviário na EN1 em Águeda faz uma vítima mortal

Um acidente, que envolveu um automóvel e veículo pesado, na Estrada Nacional 1 (EN1), em Águeda, resultou numa vítima mortal, acabando por condicionar o trânsito na zona, avança a proteção civil.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 06h25.

Conforme avança o Comando Sub-Regional da Região de Aveiro da Proteção Civil, o acidente ocorreu na localidade de Aguada de Baixo, Águeda, sendo que a vítima mortal seguia no automóvel que colidiu com o veículo pesado.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, presentes no ‘site’ da entidade, estavam no local, pelas 07h45, 14 elementos apoiados por seis viaturas.

Fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro, citada pela Lusa, acrescenta, que também esteve no local, a Guarda Nacional Republicana (GNR), uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Águeda.