Arguidos no caso da morte de Sara Carreira conhecem esta sexta-feira a sentença

Os quatro arguidos, envolvidos no acidente que provocou a morte da cantora, Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020, a Autoestrada 1 (A1), vão conhecer, esta sexta-feira, pelas 9h30, a sentença, no Tribunal de Santarém.

O Ministério Público (MP), nas alegações finais, pediu penas suspensas, todas estas inferiores a cinco anos, para os três arguidos, acusados de homicídio, tendo condenado as respetivas condutas por terem “assobiado para o lado”, sem mostrar a arrependimento.

Do acidente, ocorrido em 5 de dezembro de 2020, na A1, na zona de Santarém, resultou a morte da cantora Sara Carreira, tendo, Paulo Neves e Ivo Lucas, sido acusados do crime de homicídio, por negligência grosseira, Cristina Branco, do crime de homicídio por negligência e Tiago Pacheco por condução perigosa.

O MP defendeu que, para Tiago Pacheco, a aplicação de uma multa superior a 600 euros.

As defesas dos arguidos contestaram as acusações e apelaram a absolvição ou atenuação de penas.