Edifício Báltico volta a ser ocupado mas com a Newspring

Depois de os CTT terem saído do edifício Báltico, no Parque das Nações, e de se terem mudado para o Green Park, na Avenida dos Combatentes, o Nascer do SOL sabe que o espaço voltou a estar, em parte, ocupado com a Newspring, empresa que foi comprada pelos Correios, em agosto de 2021 que tem como atividade principal a prestação de serviços técnicos de backoffice, assessoria, suporte e apoio logístico a atividades tecnológicas e de processamento e produção documental, fornecimento de serviços e apoio logístico de know-how a empresas na área das novas tecnológicas.

Ao que o nosso jornal apurou, essa mudança ocorreu no mês passado depois de a Newspring ter ganho um negócio de call center de uma operadora de telecomunicações e de precisar de instalar uma equipa com cerca de uma centena de trabalhadores os alocada a esse negócio, tendo sido sugerido o Báltico, passando a ocupar o segundo piso e a copa exterior.



Em março do ano passado, o Nascer do SOL tinha avançado que os CTT tinham contrato até 2025 e estavam a pagar cerca de 500 mil euros por mês, garantindo também os custos de manutenção, mas foi assinado entretanto no final do ano passado um acordo com o senhorio para se desvincularem do espaço. Na altura, a empresa tinha referido que estava a tentar subarrendar o Báltico, depois da ida da TAP para esse espaço ter ficado sem efeito, estando a ser feitos contactos com promotores imobiliários para o arrendamento do espaço. E esclareceu também que os "novos hábitos de trabalho nos CTT, como em grande parte das empresas na realidade pós-"covid, resultaram numa flexibilização das rotinas", acrescentando ainda que a implementação do trabalho à distância originou uma redução da necessidade de espaço na sede, permitindo libertar áreas significativas nos serviços centrais, uma vez que o edifício estava apenas parcialmente ocupado".



O Nascer do SOL sabe que também esteve em cima da mesa a hipótese de mudar as direções de Alvalade para o Báltico, mas o contrato de arrendamento acabou por ser prolongado até março de 2024, onde é pago cerca de 50 mil euros por mês.



Também em marcha está a mudança das instalações de Cabo Ruivo para o MARL, onde já está os CTT Expresso. O nosso jornal sabe que a ideia é construir um novo pavilhão nos terrenos de Pinheiro de Fora, onde chegou a existir um mini-centro de tratamento de correio. O Nascer do SOL sabe que a ideia é ocupar um lote de terreno e uma estrada, ampliando o atual armazém onde está da máquina divisora de encomendas. Já o armazém da logística não pode ser ampliado, prolongando-o para o lote em frente, porque passa uma linha água. Estas alterações estão a ser estudadas mas para já ainda não foram apresentadas à administração da SIMAB, Sociedade Instaladora Mercados Abastecedores, entidade que gere o MARL.



Contactado pelo Nascer do SOL não foi possível obter uma resposta até ao fecho da edição.