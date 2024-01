Devido à Seca no Algarve a água tem os dias contados

A situação de seca é grave: estima-se que o Algarve tenha água apenas para oito meses e têm de ser tomadas medidas.



A Agência Portuguesa do Ambiente espera apresentar ainda este mês um plano de contingência com novas regras de consumo de água no Algarve, tendo em conta que a região atravessa a maior seca desde que há registo. « Estamos a atravessar a pior seca de sempre, nunca estivemos nesta situação, com os níveis mais baixos das reservas das albufeiras de sempre e a mesma coisa nas águas subterrâneas», disse à Lusa o vice-presidente da APA, José Pimenta Machado.



E também António Pina, presidente da Comunidade Internacional do Algarve atirou: "Complicado estava no ano passado. Estamos a entrar numa fase de quase caos".



As preocupações surgem também por parte do presidente do Turismo do Algarve que diz que "todos os setores são relevantes, mas quem irá sofrer o maior impacto com a medida será a agricultura", diz André Gomes.

As seis albufeiras no Algarve estão a 25% da sua capacidade, menos 20 pontos percentuais do que em igual período do ano passado, com um total de menos 90 hectómetros cúbicos de água.



Algumas das medidas previstas para combater a seca na região são tornar potável a água do mar, através da primeira grande central de dessalinização para a zona de Albufeira, com capacidade para 16 milhões de metros cúbicos, e o transvase no Sotavento, com ligação entre o Pomarão e o Guadiana.