Aeroportos de Lisboa e Porto com solução biométrica facial nas partidas

Os aeroportos de Lisboa e do Porto estão a implementar uma solução biométrica facial nas partidas. O processo, iniciado com passageiros da TAP, permite um embarque simplificado, sem documentos de identificação.

A ANA — Aeroportos de Portugal anunciou esta quinta-feira que “está a implementar uma nova solução tecnológica nos aeroportos portugueses” que “incide na aplicação de tecnologia na melhoria da qualidade de serviço e transformação digital nos aeroportos”.

Segundo o grupo, “o lançamento deste projeto ocorreu neste início de ano nos aeroportos de Lisboa e Porto e no segundo semestre de 2024 a solução tecnológica ficará disponível em Faro, Madeira e Ponta Delgada”.

Com esta tecnologia, incluída num “projeto de inovação, apoiado pela União Europeia, através do programa NextGenerationEU” os passageiros “passam a usar dados biométricos faciais no percurso da partida”. Após registo, explica a empresa, “não precisam de utilizar cartão de embarque, nem documentos de identificação”.

Os primeiros testes estão a ser iniciados com passageiros da TAP, “no percurso das partidas dos aeroportos de Lisboa e do Porto, em voos previamente selecionados pela companhia, no espaço Schengen — Europa”, diz a ANA em comunicado. “Numa segunda fase, juntar-se-ão outras companhias aéreas e mais destinos, incluindo voos extra europeus”, acrescenta.

Também a TAP, numa outra nota sobre o tema, disse que a “experiência biométrica tem como principal objetivo melhorar a experiência do passageiro”, destacando que estes “deixam de ter de apresentar repetidamente documentos de identidade físicos ou digitais e comprovativos de bilhete ao longo da sua jornada no aeroporto”.

Segundo a companhia aérea, “a biometria permite também aumentar a segurança”, através de “algoritmos avançados para confirmar a identidade da pessoa que se apresenta para viajar”, sendo que “o sistema cruza o nome no cartão de embarque com o do documento de identidade”.